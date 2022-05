Andres Iniesta, ve lo ricordate? Uno choc, il suo volto oggi: irriconoscibile | Guarda (Di venerdì 20 maggio 2022) Ve lo ricordate, Andres Iniesta? Ha dominato il calcio europeo con il Barcellona e quello mondiale con la Spagna. oggi ha 37 anni, ha lasciato il blaugrana nel 2018 e milita nella J League giapponese, squadra con cui ha vinto nel 2019 la Coppa dell'Imperatore – primo storico trofeo del club – e l'anno dopo, come ricorda Fanpage, la Supercoppa nazionale. Insomma, i successi continuano. Certo successi differenti rispetto alle 9 Liga e alle 4 Champions League vinte con il Barcellona, senza contare il Mondiale e i due Europei con le Furie Rosse. In Giappone, per inciso, ha già messo a segno 23 gol e 22 assist in 101 presenze. E al ritiro, Iniesta, non ci pensa nemmeno. Anzi, negli ultimi giorni filtrano indiscrezioni clamorose secondo le quali potrebbe presto tornare in forza al Barcellona. In veste di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Ve lo? Ha dominato il calcio europeo con il Barcellona e quello mondiale con la Spagna.ha 37 anni, ha lasciato il blaugrana nel 2018 e milita nella J League giapponese, squadra con cui ha vinto nel 2019 la Coppa dell'Imperatore – primo storico trofeo del club – e l'anno dopo, come ricorda Fanpage, la Supercoppa nazionale. Insomma, i successi continuano. Certo successi differenti rispetto alle 9 Liga e alle 4 Champions League vinte con il Barcellona, senza contare il Mondiale e i due Europei con le Furie Rosse. In Giappone, per inciso, ha già messo a segno 23 gol e 22 assist in 101 presenze. E al ritiro,, non ci pensa nemmeno. Anzi, negli ultimi giorni filtrano indiscrezioni clamorose secondo le quali potrebbe presto tornare in forza al Barcellona. In veste di ...

