Ancelotti: "Il calcio italiano deve migliorare lo spettacolo che propone. I giovani faticano a trovare spazio in Serie A"

L'ex tecnico Carlo Ancelotti, intervistato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, ha detto la sua su da dove ripartire: "Io credo che il calcio italiano debba cercare un miglioramento dello spettacolo che propone. I giovani faticano a trovare spazio in Serie A"

