Amici 21: la prima foto su Instagram di Alberto La Mafia e Serena Carella (Di venerdì 20 maggio 2022) Amici 21 si è concluso domenica 15 maggio 2022 con la vittoria di Luigi. Dopo l'ultima puntata i finalisti hanno fatto ritorno alle loro case e hanno così potuto riabbracciare i loro cari, prima di rimettersi al lavoro sulle proprie carriere da artisti. Tra di loro anche il cantante Albe (Alberto La Mafia), che su Instagram sta promuovendo il suo primo EP, fuori il 17 giugno. Oltre agli aggiornamenti sulla sua nuova musica, però, i fan dello show erano in attesa di altre notizie da parte del ragazzo: quelle riguardanti la sua relazione con la ballerina Serena Carella. Vi raccomandiamo... Amici 21, il look della finale di Alessandra Amoroso è un inno all'estate Tra i due, infatti, era ...

