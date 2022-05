Ambientata nella periferia milanese, la serie vede il rapper nei panni di un boss della droga, impegnato in una relazione a tre con una bellissima colombiana (Di venerdì 20 maggio 2022) Ambientata fra le comunità multietiniche della Milano di periferia, la serie Blocco 181 è da oggi disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW. “Blocco 181”: le immagini e i protagonisti della serie Sky guarda le foto Leggi anche › Le serie tv e i film italiani su Netflix nei prossimi mesi, e nel 2023 Diretta dal regista di Suburra – La serie Giuseppe ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 maggio 2022)fra le comunità multietinicheMilano di, laBlocco 181 è da oggi disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW. “Blocco 181”: le immagini e i protagonistiSky guarda le foto Leggi anche › Letv e i film italiani su Netflix nei prossimi mesi, e nel 2023 Diretta dal regista di Suburra – LaGiuseppe ...

httpbenzoash : raga come è la nuova serie “di4ri” no perché ho letto che è ambientata nella scuola media e dato che per me sono pa… - Montes1301 : @ChiccoPignataro @dumurin @CIAfra73 @Federic01996 @MaielloInside @nico_lai93 @Lady_Pirate @ciro_clienti… - Dansai75 : RT @Anna50732053: #Inchiostrocontropiombo altra serie tv imperdibile di #Mediaset ambientata nella Palermo degli anni Cinquanta con protago… - nocchi_rita : RT @Anna50732053: #Inchiostrocontropiombo altra serie tv imperdibile di #Mediaset ambientata nella Palermo degli anni Cinquanta con protago… - ChiaraMorara : RT @Anna50732053: #Inchiostrocontropiombo altra serie tv imperdibile di #Mediaset ambientata nella Palermo degli anni Cinquanta con protago… -