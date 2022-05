Amalfi | Regata Storica | il Corteo si terrà il giorno prima del Palio Remiero

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli che compongono la 66esimadelle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva e di rievocazionenata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, arrivano le prime importanti novità sul programma dell’evento che siadil 3, 4 e 5 giugno 2022. La notizia più particolare è senza dubbio la decisione di anticipare ilStorico delle Antiche Repubbliche Marinare alprecedente alla, ovvero a sabato 4 giugno alle 19.30.Anche l’orario è una novità. Ad, le Antiche Repubbliche non avevano mai sfilato al calar del sole. Ilpartirà da ...

Viaggio ad: la 66esimastorica delle Repubbliche marinare Grandi novità caratterizzano la 66esimaStorica delle Antiche Repubbliche Marinare , in programma nella Città di...Cosisi prepara alla 66esimadelle Antiche Repubbliche Marinare, mentre l'antico galeone prende il largo per gli allenamenti. Forza ragazzi! '.Il 3, 4 e 5 giugno 2022 Amalfi ospita un ricco calendario di eventi in occasione della Regata Delle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione che ...La Costiera che porta il suo nome è una delle mete più iconiche di tutta Italia: un viaggio ad Amalfi resta nel cuore di tutti.