All’assemblea nazionale di Roma le istanze dell’agricoltura pugliese (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma. «La Puglia dell’agricoltura, che ringrazia Dino Scanavino per il lavoro svolto in questi anni, accoglie con soddisfazione l’elezione di Cristiano Fini quale nuovo presidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani. A lui vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Saremo al suo fianco per continuare a lavorare nell’interesse degli agricoltori e per lo sviluppo del comparto primario». È Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia, a commentare l’esito dell’ottava assemblea nazionale elettiva di CIA Agricoltori Italiani conclusasi venerdì 20 maggio a Roma, col rinnovo degli organismi rappresentativi dell’organizzazione. Imprenditore agricolo emiliano, 50enne, Cristiano Fini ha guidato Cia Modena e coordinato Agrinsieme Modena prima di essere eletto e riconfermato per una seconda volta ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 maggio 2022). «La Puglia, che ringrazia Dino Scanavino per il lavoro svolto in questi anni, accoglie con soddisfazione l’elezione di Cristiano Fini quale nuovo presidentedi Cia Agricoltori Italiani. A lui vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Saremo al suo fianco per continuare a lavorare nell’interesse degli agricoltori e per lo sviluppo del comparto primario». È Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia, a commentare l’esito dell’ottava assembleaelettiva di CIA Agricoltori Italiani conclusasi venerdì 20 maggio a, col rinnovo degli organismi rappresentativi dell’organizzazione. Imprenditore agricolo emiliano, 50enne, Cristiano Fini ha guidato Cia Modena e coordinato Agrinsieme Modena prima di essere eletto e riconfermato per una seconda volta ...

