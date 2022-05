Alberto di Monaco | Bufera a corte: accordo segreto da 12 milioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Periodo sempre più complicato per Alberto di Monaco e tutta la sua famiglia: spunta un accordo da 12 milioni per convincerla a restare Alberto di Monaco nella Bufera (Foto ANSA)Gli ultimi anni sono stati particolarmente complicati per Alberto di Monaco e la sua famiglia. Questo a causa dell’infezione che ha colpito Charlène costretta a sottoporsi poi ad un intervento ed a vivere una convalescenza dolorosa e lontana da casa. Solo pochi mesi fa ha fatto ritorno a Monaco ed è stata vista in pubblico solo in due eventi. Nessuno ha invece visto la consorte di Alberto durante l’ultima sua visita al parco divertimenti di Disneyland con i suoi figli. L’assenza di Charlène ha subito fatto nascere i primi ... Leggi su direttanews (Di venerdì 20 maggio 2022) Periodo sempre più complicato perdie tutta la sua famiglia: spunta unda 12per convincerla a restaredinella(Foto ANSA)Gli ultimi anni sono stati particolarmente complicati perdie la sua famiglia. Questo a causa dell’infezione che ha colpito Charlène costretta a sottoporsi poi ad un intervento ed a vivere una convalescenza dolorosa e lontana da casa. Solo pochi mesi fa ha fatto ritorno aed è stata vista in pubblico solo in due eventi. Nessuno ha invece visto la consorte didurante l’ultima sua visita al parco divertimenti di Disneyland con i suoi figli. L’assenza di Charlène ha subito fatto nascere i primi ...

