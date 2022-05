Al via Blocco 181 su Sky, la serie prodotta e interpretata da Salmo: trama, cast e personaggi (Di venerdì 20 maggio 2022) L’annunciata serie Sky Original interamente prodotta in Italia Blocco 181 debutta il 20 maggio su Sky e in streaming su Now, con i primi episodi. Presentata come una favola nera iperrealistica, è la prima in-house Sky Studios italiana e propone una storia di emancipazione sotto tanti punti di vista (sentimentale, familiare, sessuale e criminale), in 8 episodi diretti da Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio. Blocco 181, prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film, è ambientata tra le comunità multietniche della Milano di oggi: la serie segna il debutto del rapper Salmo, nel ruolo di attore, produttore creativo e supervisore e produttore musicale (qui ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) L’annunciataSky Original interamentein Italia181 debutta il 20 maggio su Sky e in streaming su Now, con i primi episodi. Presentata come una favola nera iperrealistica, è la prima in-house Sky Studios italiana e propone una storia di emancipazione sotto tanti punti di vista (sentimentale, familiare, sessuale e criminale), in 8 episodi diretti da Giuseppe Capotondi (Suburra – La, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio.181,con TapelessFilm e Red Joint Film, è ambientata tra le comunità multietniche della Milano di oggi: lasegna il debutto del rapper, nel ruolo di attore, produttore creativo e supervisore e produttore musicale (qui ...

donkeynapoli : Andranno Via in blocco tutti i Top Player? Amen, se rifondazione deve essere, così sarà. Interessa che chi arriva f… - helpdesk32 : Articolo Aggiornato: iOS 7.1.2 – Come risolvere il blocco del dispositivo durante l’ aggiornamento via OTA - IlContiAndrea : Ho visto solo la prima puntata ma la serie merita. Bella #Salmo attore in #Blocco181: “Il cinema è veramente una… - skande : La tua start-up riuscirà a sopravvivere al blocco del capitale di rischio di quest'anno? - MarioManca : #Blocco181: la serie di Sky sul poliamore è una «droga» -