Al via a Rimini congresso della Cardiologia Ospedaliera italiana (Di venerdì 20 maggio 2022) Ha preso il via il congresso Nazionale della Cardiologia Ospedaliera italiana nella sede del Palacongressi di Rimini. Il congresso Nazionale di Cardiologia dell'ANMCO rappresenta da oltre 50 anniuno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Ha preso il via ilNazionalenella sede del Palacongressi di. IlNazionale didell'ANMCO rappresenta da oltre 50 anniuno ...

Advertising

_anmco : ?? Al via a Rimini congresso della Cardiologia Ospedaliera italiana. ?? Leggi l’articolo qui ???? - Affaritaliani : Al via a Rimini congresso della Cardiologia Ospedaliera italiana - Nutizieri : Femminicidio a Rimini, l’ex l’ha colpita con 21 coltellate: «Non ha voluto sposarmi e l’ho uccisa»… - Rediscova1 : Rimini blue vintage ceramic vase by Aldo Londi/ gift/ by rediscova - PMurroccu : RT @nic_damiano: Cominciano le brutte notizie. I rincari, la pandemia e la guerra, con i suoi tragici effetti collaterali. Rimini, si ucc… -