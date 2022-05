Al Salone del Libro di Torino il nuovo manuale Kinder-Joy of moving (Di venerdì 20 maggio 2022) Torino (ITALPRESS) – Il nuovo manuale Kinder-Joy of moving è stato presentato al Salone del Libro di Torino. Joy of moving è un metodo educativo innovativo, che nasce dal gioco, in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo e socio-emozionale dei bambini. Al cuore del metodo c'è il bambino che gioca e la sua finalità è, partendo dalla formazione del corpo in movimento, arrivare alla formazione delle abilità di vita del cittadino, cavalcando l'onda della naturale gioia di muoversi dei bambini. Il nuovo manuale è interamente pensato, studiato, scritto e dedicato ai genitori, affinchè possano trovare nel metodo Joy of moving un supporto valido e costante per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)(ITALPRESS) – Il-Joy ofè stato presentato aldeldi. Joy ofè un metodo educativo innovativo, che nasce dal gioco, in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo e socio-emozionale dei bambini. Al cuore del metodo c'è il bambino che gioca e la sua finalità è, partendo dalla formazione del corpo in movimento, arrivare alla formazione delle abilità di vita del cittadino, cavalcando l'onda della naturale gioia di muoversi dei bambini. Ilè interamente pensato, studiato, scritto e dedicato ai genitori, affinchè possano trovare nel metodo Joy ofun supporto valido e costante per ...

