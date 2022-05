Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l’addio al GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) La ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip riempita di affetto sui social: il ringraziamento diLa notizia circola ormai da qualche giorno.non sarà nella squadra di opinionisti per quanto riguarda la prossima edizione del GF Vip.una sola edizione dunque la conduttrice saluta il ruolo e la poltrona condivisa con l’amica-nemica Sonia Bruganelli. Forte la volontà di rinnovamento e di portare nello studio di Cinecittà energie e forze fresche. La, amatissima nel corso della sua avventura nella casa e definita da molti come la vincitrice morale della quarta edizione, è stata riempita di affetto da parte dei fan una volta uscita la notizia del mancato ritorno nelle vesti di opinionista. Immediata la risposta della bellissima presentatrice ...