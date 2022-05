Addio a Vangelis: genio della musica europea (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Evangelos Odysseas Papathanassiou, conosciuto più semplicemente come Vangelis, si è spento oggi all’età di 79 anni in un ospedale francese per complicazioni da covid-19. Ad annunciarlo il primo ministro greco in un tweet: “non è più con noi”, si è limitato a dire. La musica perde un genio che ha scritto la storia, soprattutto quella del cinema: infatti, è universalmente conosciuto come il compositore di due colonne sonore entrate nell’olimpo della settima arte, quella di Chariots of fire (Momenti di Gloria, del 1981) che gli valse la statuetta e quella di Blade Runner (del 1982). Ma c’è di più. Vangelis e la musica Nonostante il suo nome sia indissolubilmente legato al mondo del cinema – ricordiamo anche la colonna sonora di 1492: Conquest of paradise – il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Evangelos Odysseas Papathanassiou, conosciuto più semplicemente come, si è spento oggi all’età di 79 anni in un ospedale francese per complicazioni da covid-19. Ad annunciarlo il primo ministro greco in un tweet: “non è più con noi”, si è limitato a dire. Laperde unche ha scritto la storia, soprattutto quella del cinema: infatti, è universalmente conosciuto come il compositore di due colonne sonore entrate nell’olimposettima arte, quella di Chariots of fire (Momenti di Gloria, del 1981) che gli valse la statuetta e quella di Blade Runner (del 1982). Ma c’è di più.e laNonostante il suo nome sia indissolubilmente legato al mondo del cinema – ricordiamo anche la colonna sonora di 1492: Conquest of paradise – il ...

