Addio a Guido Lembo | artista simbolo della movida notturna caprese

"Ca passion e cu l'ammor menventaj l'Anema e Core" recitavano le parole del brano Mi fido, con cui l'artista napoletano Guido Lembo, che si è spento nella giornata di ieri, raccontava il suo mestiere di grande intrattenitore delle notti capresi. Guido Lembo è stato per trent'anni l'anima de L'Anema e core. Un noto locale dell'isola di Capri dove negli anni si è intrattenuto lo showbiz del mondo. Da Jennifer Lopez a Katy Perry, fino a personaggi della moda come Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Valentino e Giorgio Armani. E ancora star dello sport come LeBron James, Francesco Totti, Ronaldo. Tutti per provare l'esperienza notturna caprese per eccellenza che consisteva nella serata "in taverna" come la chiamava semplicemente lo stesso ...

