Acquistò busto a 35 dollari in Texas | ma è uno straordinario reperto romano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Quante volte vi sarà capitato di girare tra le bancarelle di un mercatino dell’antiquariato e di imbattervi in monete, bronzetti o busti romani? Oggi il mondo intero ne è completamente invaso e le riproduzioni, talvolta, addirittura arrivano quasi a superare gli originali per estetica e manifattura. Ma se tra i tanti oggetti taroccati, di tanto in tanto, si celassero piccoli capolavori? È quanto accaduto alla texana Laura Young, collezionista di arte vintage, che nel 2018per 34,99, in una bottega dell’usato di Austin, unmarmoreo. Il manufatto avrebbe dovuto essere una riproduzione novecentesca ma, portato a casa, la collezionista decise di farlo analizzare da alcune case d’asta e storici dell’arte. Quelacquistato a 35è un...