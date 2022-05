Abusi edilizi, il Comune di Sorrento ordina di demolire una parte di villa Zagara: ha appena ospitato il maxi-forum Ambrosetti per il Sud (Di venerdì 20 maggio 2022) Dalle fila di auto blu di Stato all’ordinanza di demolizione di presunti Abusi è un attimo, questione di pochissimi giorni. È la curiosa parabola di villa Zagara a Sorrento, la lussuosa location scelta dal think tank The European House Ambrosetti e dal ministro Mara Carfagna per “Verso sud”, il forum sulle politiche per il Mezzogiorno. All’appuntamento di venerdì 13 e sabato 14 maggio hanno partecipato il premier Mario Draghi, nove ministri e il capo dello Stato Sergio Mattarella: un evento epocale per il territorio di Sorrento e della costiera sorrentina, che ora, inevitabilmente, sarà seguito da una scia di polemiche sulla scelta del luogo dove ospitarlo. L’ordinanza comunale di otto pagine porta il numero 146 ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Dalle fila di auto blu di Stato all’nza di demolizione di presuntiè un attimo, questione di pochissimi giorni. È la curiosa parabola di, la lussuosa location scelta dal think tank The European Housee dal ministro Mara Carfagna per “Verso sud”, ilsulle politiche per il Mezzogiorno. All’appuntamento di venerdì 13 e sabato 14 maggio hannocipato il premier Mario Draghi, nove ministri e il capo dello Stato Sergio Mattarella: un evento epocale per il territorio die della costiera sorrentina, che ora, inevitabilmente, sarà seguito da una scia di polemiche sulla scelta del luogo dove ospitarlo. L’nza comunale di otto pagine porta il numero 146 ed è ...

