“A volte gli aerei precipitano…” Il sospetto al Cremlino | “Perché Putin ora è più pericoloso”

(Di venerdì 20 maggio 2022) I combattimenti in Ucraina sono in fase di stallo. Più o meno. Si combatte, ancora. Ma con meno intensità di qualche settimana fa. L’acciaieria di Mariupol è ormai caduta: i miliziani dell’Azov si sono quasi tutti arresi. Nel Donbass la Russia sta “strutturando” il suo dominio, tanto che pure gli americani ammettono che “cacciarli” da lì sarà difficile. Quella di, però, non è stata una “operazione speciale” vittoriosa. “Ci sono due punti fermi – ha spiegato ieri Alberto Negri – La Russia ha combattuto col braccio dietro la schiena, stessa espressione usata dai generali americani durante la guerra del Vietnam.i due presupposti, quello politico e quello militare, sono falliti. Il presupposto militare era quello di arrivare a Kiev e non ci si è arrivati,si sapeva già da prima che non c’erano soldati a sufficienza ...