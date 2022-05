A Verissimo ospite il papà di Michele Merlo: anticipazioni sabato 21 maggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenico Merlo, ospite domani in esclusiva a Verissimo, ricorda il figlio Michele, in arte Mike Bird: ecco le anticipazioni “Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita”. Così Domenico Merlo, ospite domani in esclusiva a Verissimo, ricorda il figlio Michele, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad Amici, scomparso un anno fa: “Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche – e aggiunge – “I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenicodomani in esclusiva a, ricorda il figlio, in arte Mike Bird: ecco le“Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita”. Così Domenicodomani in esclusiva a, ricorda il figlio, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad Amici, scomparso un anno fa: “Quello che è successo aè frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche – e aggiunge – “I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla ...

