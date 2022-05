A Robecco d'Oglio, il Comune 'perfetto' dove nessuno si è candidato sindaco (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - “Stamattina mi ha chiamato un ragazzo e mi ha detto: “Posso ancora candidarmi sindaco? Ah, non si può più? Peccato…”. Marco Pipperi, il primo cittadino di Robecco d'Oglio, 2332 abitanti al confine tra Cremona e Brescia, accarezza la fascia tricolore ripiegata sulla sua scrivania: “Visto com'è bella? L'ho fatta appena lavare, è pronta per il Commissario”. I termini per presentarsi come candidato alla sua successione sono scaduti sabato 14 maggio alle ore 12. Troppo tardi per il giovane aspirante. Il piccolo Comune in mezzo alle campagne solcate dall'affluente del Po non avrà un nuovo sindaco visto che Pipperi, 47 anni, scaduto il terzo mandato non può ripresentarsi e l'amministrazione sarà affidata a un uomo o una donna di nomina prefettizia. “E io non mi do' pace a non avere un successore ... Leggi su agi (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - “Stamattina mi ha chiamato un ragazzo e mi ha detto: “Posso ancora candidarmi? Ah, non si può più? Peccato…”. Marco Pipperi, il primo cittadino did', 2332 abitanti al confine tra Cremona e Brescia, accarezza la fascia tricolore ripiegata sulla sua scrivania: “Visto com'è bella? L'ho fatta appena lavare, è pronta per il Commissario”. I termini per presentarsi comealla sua successione sono scaduti sabato 14 maggio alle ore 12. Troppo tardi per il giovane aspirante. Il piccolo Comune in mezzo alle campagne solcate dall'affluente del Po non avrà un nuovovisto che Pipperi, 47 anni, scaduto il terzo mandato non può ripresentarsi e l'amministrazione sarà affidata a un uomo o una donna di nomina prefettizia. “E io non mi do' pace a non avere un successore ...

