730 precompilato online 2022, ora si può delegare (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Dal 2022 è possibile affidare a un familiare o un'altra persona di fiducia l'invio del 730 precompilato. Una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l'adempimento. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate in una nota. La novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d'identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Dalè possibile affidare a un familiare o un'altra persona di fiducia l'invio del 730. Una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l'adempimento. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate in una nota. La novità delè la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamentetramite i servizi telematici, allegando copia della carta d'identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle ...

Advertising

sole24ore : ?? Il #730precompilato 2022 pronto al via: modifiche e invii dal #31maggio - LocalPage3 : 730 precompilato online 2022, al via da lunedì 23 maggio - LocalPage3 : 730 precompilato online 2022, ora si può delegare - fisco24_info : 730 precompilato online 2022, al via da lunedì 23 maggio: (Adnkronos) - Agenzia Entrate: 'Già inseriti 1,2 mld dati… - fisco24_info : 730 precompilato online 2022, ora si può delegare: (Adnkronos) - Da quest’anno sarà possibile affidare a un familia… -