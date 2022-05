20 Maggio: il terremoto in Emilia Romagna 10 anni dopo (Di venerdì 20 maggio 2022) “Abbiamo deciso di non fare delle new town – dichiara Bonaccini – ma di rischiare di metterci qualche anno in più e fare in modo che le persone tornassero a vivere esattamente dopo lo facevano prima”. Sono ormai passati 10 anni dal terremoto del 20 Maggio 2012 che alle 4.03 sconvolse Mirandola, Medolla, Sant’Agostino, San Felice sul Panaro, fra Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia. I dati del terremoto in Emilia del 2012 Il 20 Maggio 2012 in Emilia 28 morti e circa 300 feriti durante un terremoto in Emilia Romagna di magnitudo 5.9 a una profondità di 6,3 chilometri. Nove giorni dopo la seconda scossa. di magnitudo 5.8 profonda 10,2 chilometri, con epicentro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) “Abbiamo deciso di non fare delle new town – dichiara Bonaccini – ma di rischiare di metterci qualche anno in più e fare in modo che le persone tornassero a vivere esattamentelo facevano prima”. Sono ormai passati 10daldel 202012 che alle 4.03 sconvolse Mirandola, Medolla, Sant’Agostino, San Felice sul Panaro, fra Modena, Ferrara, Bologna e Reggio. I dati delindel 2012 Il 202012 in28 morti e circa 300 feriti durante unindi magnitudo 5.9 a una profondità di 6,3 chilometri. Nove giornila seconda scossa. di magnitudo 5.8 profonda 10,2 chilometri, con epicentro ...

Agenzia_Ansa : Dieci anni fa il terremoto in Emilia che devastò la placida pianura. Il 20 maggio 2012 la prima scossa #ANSA - fattoquotidiano : 20 MAGGIO 2012 - 20 MAGGIO 2022 'È necessario e non rinviabile avere un unico insieme di norme' - fabiochiarugi : RT @RADIOBRUNO1: Erano le 4.03 del 20 maggio del 2012 ?? #Emilia #terremoto #decennale #20maggio2012 #SergioMattarella #RadioBruno #20maggi… - CislPuglia : RT @Cisl_ER: #pernondimenticaremai Dieci anni fa, nella notte del 20 maggio, la prima terribile scossa di terremoto in #Emilia. E poi tante… - CislNazionale : RT @Cisl_ER: #pernondimenticaremai Dieci anni fa, nella notte del 20 maggio, la prima terribile scossa di terremoto in #Emilia. E poi tante… -