19 Maggio 2022 – Usa inviano altri 40miliardi di euro in armi a Kiev. Afghanistan, obbligo di velo per presentatrici e donne dello schermo. Canada mette al bando la Cina dal 5G. Germania, ok taglio carburanti (Di venerdì 20 maggio 2022) La legge sul nuovo pacchetto di aiuti a Kiev da 40 miliardi di dollari, approvata oggi definitivamente dal Congresso degli Stati Uniti, sarà recapitata in aereo in Corea del Sud per la firma del presidente Joe Biden. Kiev ha ricevuto una sovvenzione di 504 milioni di euro (533 milioni di dollari) dal Fondo fiduciario della Banca mondiale, e il denaro sarà utilizzato per la spesa sociale prioritaria, ha affermato giovedì il ministero delle Finanze ucraino. I talebani hanno ordinato alle presentatrici televisive afghane e ad altre donne sullo schermo di coprirsi il viso mentre sono in onda. Un portavoce della polizia religiosa ha riferito alla servizio in pashtu della Bbc che i media sono stati informati ieri. La sentenza arriva due settimane dopo che a tutte le donne ... Leggi su api.follow (Di venerdì 20 maggio 2022) La legge sul nuovo pacchetto di aiuti ada 40 miliardi di dollari, approvata oggi definitivamente dal Congresso degli Stati Uniti, sarà recapitata in aereo in Corea del Sud per la firma del presidente Joe Biden.ha ricevuto una sovvenzione di 504 milioni di(533 milioni di dollari) dal Fondo fiduciario della Banca mondiale, e il denaro sarà utilizzato per la spesa sociale prioritaria, ha affermato giovedì il ministero delle Finanze ucraino. I talebani hanno ordinato alletelevisive afghane e ad altresullodi coprirsi il viso mentre sono in onda. Un portavoce della polizia religiosa ha riferito alla servizio in pashtu della Bbc che i media sono stati informati ieri. La sentenza arriva due settimane dopo che a tutte le...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato I @Atleti: #Molina dell’ @Udinese_1896 è il primo obiettivo di #Simeone per la fascia destra - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite e firma per #Origi dopo la finale di #UCL - fattoquotidiano : Biden ha ringraziato Draghi per avere saldato l’Unione europea e la Nato in un corpo solo durante il loro incontro… - Stebox2 : RT @mbolognetti: Qualche evento avverso collegato all'inoculazione del vaccino Pfizer. 22 Maggio 2022 - Epatite autoimmune Fonte: Banca da… - CCISS_Ministero : A8 Milano-Varese fine code causa traffico intenso tra Svincolo Fiera Milano (Km 2,8) e A8 Allacciamento Fiorenza-A… -