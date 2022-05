Zeppieri-Cuenin in tv oggi: orario e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Giulio Zeppieri se la vedrà contro la wild card francese Sean Cuenin nel turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2022. L’azzurro ha impressionato nelle sue prime due uscite. Sia nel derby contro Seppi sia contro il rumeno Copil, infatti, ha vinto senza concedere neppure l’ombra di una palla break. C’è tanta fiducia nel braccio del giovane romano, che si è presentato a Parigi dopo aver superato brillantemente le qualificazioni al Foro Italico, dove si è arreso onorevolmente all’esordio contro il più quotato russo Kachanov. Adesso c’è da compiere il passo finale per quello che sarebbe il primo main draw di un Grande Slam per Zeppieri. Il compito, nonostante il ranking dell’avversario (numero 595 al mondo), non sarà assolutamente facile. ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Giuliose la vedrà contro la wild card francese Seannel turno decisivo delledel. L’azzurro ha impressionato nelle sue prime due uscite. Sia nel derby contro Seppi sia contro il rumeno Copil, infatti, ha vinto senza concedere neppure l’ombra di una palla break. C’è tanta fiducia nel braccio del giovane romano, che si è presentato a Parigi dopo aver superato brillantemente leal Foro Italico, dove si è arreso onorevolmente all’esordio contro il più quotato russo Kachanov. Adesso c’è da compiere il passo finale per quello che sarebbe il primo main draw di un Grande Slam per. Il compito, nonostante il ranking dell’avversario (numero 595 al mondo), non sarà assolutamente facile. ...

