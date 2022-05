Zaccagni e Chiara Nasti affittano l'Olimpico per annunciare il figlio maschio: 'Disprezzate per invidia' (Di giovedì 19 maggio 2022) un maschio " il gol a porta vuota, i coriandoli azzurri, l'esultanza quando il maxischermo dell'Olimpico scrive ' it's a boy ', fino all'inginocchiamento di fronte alla futura mamma, e tutto sul prato del suo stadio a spalti vuoti. E' la singolare cerimonia che Mattia Zaccagni , centrocampista della Lazio, ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 19 maggio 2022) un" il gol a porta vuota, i coriandoli azzurri, l'esultanza quando il maxischermo dell'scrive ' it's a boy ', fino all'inginocchiamento di fronte alla futura mamma, e tutto sul prato del suo stadio a spalti vuoti. E' la singolare cerimonia che Mattia, centrocampista della Lazio, ha ...

kimjichuxxs : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: - IsaeChia : Chiara Nasti risponde alle critiche dopo aver affittato lo Stadio Olimpico per il gender reveal del figlio che aspe… - Alessia29031682 : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: - zazoomblog : Chiara Nasti risponde alle critiche dopo aver affittato lo Stadio Olimpico per il gender reveal del figlio che aspe… - Alessia29031682 : RT @sonoprepotente: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del figlio affittano il Vaticano -