Xi Jinping? Ecco cosa nasconde davvero Giorgia Meloni | una drammatica verità sul presidente della Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) "Se vince la Russia il vero vincitore domani è ladi Xi, e io non voglio morire cinese":ha spiegato il motivo per cui bisogna continuare a combattere a Kiev per non darla vinta a Vladimir Putin. Ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos, la leader di Fratelli d'Italia ha lanciato un monito: "L'Ucraina è solo la punta di un iceberg per nuovi assetti geopolitici, attenzione". Parlandolinea del suo partito, invece, laha detto: "Oggi in Parlamento il premier Draghi prova a dare una linea sensata di politica estera sulla guerra in Ucraina alla sua maggioranza arlecchina zeppa di contraddizioni e ambiguità. Da parte di Fratelli d'Italia la consueta chiarezza e coerenza: dalla parte ...