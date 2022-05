XCO Monti di Eboli, in archivio la terza edizione (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiEboli (Sa) – Per la terza volta dal 2018, con in mezzo il doppio anno di pausa per l’emergenza sanitaria, la XCO Monti di Eboli ha fatto centro anche quest’anno nell’edizione della ripartenza. Tutti i partecipanti sono stati concordi nel ritenere che la manifestazione è stata organizzata perfettamente e che tutto si è svolto nel migliore dei modi per la gioia degli organizzatori della Rampikevoli Mtb. Complici la bellissima giornata e lo stupendo paesaggio dei Monti di Eboli, la gara ha contato più di 100 atleti da tutta la Campania e dalle regioni vicine (Basilicata e Calabria) che hanno onorato al meglio il quarto appuntamento stagionale con il circuito X-Country, promosso e sostenuto dalla struttura regionale fuoristrada della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Per lavolta dal 2018, con in mezzo il doppio anno di pausa per l’emergenza sanitaria, la XCOdiha fatto centro anche quest’anno nell’della ripartenza. Tutti i partecipanti sono stati concordi nel ritenere che la manifestazione è stata organizzata perfettamente e che tutto si è svolto nel migliore dei modi per la gioia degli organizzatori della Rampikevoli Mtb. Complici la bellissima giornata e lo stupendo paesaggio deidi, la gara ha contato più di 100 atleti da tutta la Campania e dalle regioni vicine (Basilicata e Calabria) che hanno onorato al meglio il quarto appuntamento stagionale con il circuito X-Country, promosso e sostenuto dalla struttura regionale fuoristrada della ...

Advertising

anteprima24 : ** #Xco Monti di Eboli, in archivio la terza edizione ** - MTB_VCO : XCO Monti di Eboli, in archivio la terza edizione - RuoteAmatoriali : XCO Monti di Eboli, in archivio la terza edizione - Sevenpress : XCO Monti di Eboli, in archivio la terza edizione - ViviCampania : Ultimi ritocchi al clichè della XCO Monti di Eboli - -

Podio per il marcianisano Pietro Sorbo al XCO Eboli Mtb Conquista un podio l'atleta marcianisano Pietro Sorbo , ieri, 15 maggio 2022, al XCO MONTI DI EBOLI, specialità Cross Country (XCO), valevole come tappa del trofeo X - Country 2019. La gara si è svolta in località "Monti di Eboli". Erano previsti due circuiti gara a seconda delle ... Podio per il marcianisano Pietro Sorbo al XCO Eboli Mtb Conquista un podio l'atleta marcianisano Pietro Sorbo , ieri, 15 maggio 2022, al XCO MONTI DI EBOLI, specialità Cross Country (XCO), valevole come tappa del trofeo X - Country 2019. La gara si è svolta in località "Monti di Eboli". Erano previsti due circuiti gara a seconda delle ... MTB-VCO.COM XCO Monti di Eboli, in archivio la terza edizione La XCO Monti di Eboli ha fatto centro anche quest'anno nell’edizione della ripartenza. la gara ha contato più di 100 atleti ... Iscrizioni agli sgoccioli per la terza edizione della XCO Monti di Eboli Torna alla ribalta del fuoristrada regionale campano la Rampikevoli Mtb che domenica 15 maggio ripropone all’attenzione degli amanti delle ruote grasse una nuova edizione contrassegnata dal numero tre ... Conquista un podio l'atleta marcianisano Pietro Sorbo , ieri, 15 maggio 2022, alDI EBOLI, specialità Cross Country (), valevole come tappa del trofeo X - Country 2019. La gara si è svolta in località "di Eboli". Erano previsti due circuiti gara a seconda delle ...Conquista un podio l'atleta marcianisano Pietro Sorbo , ieri, 15 maggio 2022, alDI EBOLI, specialità Cross Country (), valevole come tappa del trofeo X - Country 2019. La gara si è svolta in località "di Eboli". Erano previsti due circuiti gara a seconda delle ... XCO Monti di Eboli, in archivio la terza edizione La XCO Monti di Eboli ha fatto centro anche quest'anno nell’edizione della ripartenza. la gara ha contato più di 100 atleti ...Torna alla ribalta del fuoristrada regionale campano la Rampikevoli Mtb che domenica 15 maggio ripropone all’attenzione degli amanti delle ruote grasse una nuova edizione contrassegnata dal numero tre ...