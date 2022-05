(Di giovedì 19 maggio 2022) La vicenda relativa a Sasha Banks esta tenendo banco in questi giorni. Lunedì a Raw hanno abbandonato lo show dopo una accesa discussione riguardante la loro gestione. Le due avrebbero lasciato sul tavolo di John Laurinaitis i loro titoli di coppia e costringendo la WWE a cambiare i piani in corsa. La situazione contrattuale delle due noncosì chiara ed in particolare sembra che ildisia in. Di fronte ad una simile situazione, la WWE si ritrova a dover decidere cosa fare ed in particolare se portare avanti una trattativa. Dall’altro lato il rischio chevada altrove.rinnoverà? Sembra proprio che il backstage WWE si sia schierato contro Sasha Banks e“condannando” il loro ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Il contratto di Naomi sarebbe in scadenza, come si comporterà la federazione? - - Tuttowrestling : Naomi: il suo contratto potrebbe scadere a breve #Naomi #WWE - infoitcultura : WWE: il nuovo contratto di Roman Reigns avrà una sola differenza col passato -

Come essere il primo scozzese a firmare unin: mi spiego, dalla Scozia alla... pensavano fossi matto . Sembrava che il wrestling fosse esclusiva americana, specialmente quando ho ...Il giovane atleta statunitense era stato messo sottolo scorso anno , prendendo parte anche a SummerSlam.Raw Women's Championship : Bianca Belair batte Becky Lynch (C) Le sue superstar ...La vicenda relativa a Sasha Banks e Naomi sta tenendo banco in questi giorni. Lunedì a Raw hanno abbandonato lo show dopo una accesa discussione riguardante la loro gestione. Le due avrebbero lasciato ...In "My World" di questa settimana, Jeff Jarrett ha parlato di una conversazione che ha avuto con Bret Hart quando lui è arrivato in WCW. Inoltre, Jarrett ha commentato anche il ritorno di Cody Rhodes ...