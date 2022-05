WTA Rabat 2022 | risultati 19 maggio | la prima semifinale sarà tra Claire Liu ed Anna Bondar

(Di giovedì 19 maggio 2022) In attesa dei match di Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, il torneo WTA 250 di, in Marocco, ha visto oggi, giovedì 19, disputarsi già i primi due quarti di finale, che hanno determinato ladella parte bassa del tabellone: domani si sfiderannoLiu ed. La statunitenseLiu regola l’australiana Astra Sharma con il netto punteggio di 6-4 6-1, maturato in un’ora e venti minuti di gioco, mentre la magiara, testa di serie numero 5, approfitta del ritiro dell’altra australiana Ajla Tomljanovic, numero 2 del seeding, giunto nel primo set dopo soli 24 minuti sullo score di 5-1 per l’ungherese.19WTA 250...

Martina Trevisan affronterà l'olandese Arantxa Rus nei quarti di finale del torneo250 di2022 . Dopo una clamorosa vittoria in rimonta ai danni di Garbine Muguruza, prima forza del seeding e pluri campionessa slam, la giocatrice azzurra sogna in grande e mette nel mirino ...Lucia Bronzetti se la vedrà contro la spagnola Nuria Parrizas - Diaz nei quarti di finale del torneo250 di2022 . La tennista azzurra ha sconfitto in due comodi set la francese Burel, raggiungendo i quarti per la terza volte su ben tre tornei a livellodisputati su terra rossa. A ...Ajla Tomljanovic, questa proprio non ci voleva. Ecco perché il destino è stato beffardo con lei e col suo ex fidanzato Matteo Berrettini.In attesa dei match di Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, il torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco, ha visto oggi, giovedì 19 maggio, disputarsi già i primi due quarti di finale, che hanno determinato ...