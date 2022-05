Wedding: c’è la ripresa con una tendenza al rinnovo degli abiti usati (Di giovedì 19 maggio 2022) Segnali di ripresa ci sono, anche se «ci vorrà tempo prima di tornare ai numeri del 2019». Inoltre, la ripresa è caratterizzata da alcune novità: «Si fa più attenzione al prezzo e, per gli abiti da cerimonia, c’è una certa tendenza alla rimessa a modello», vale a dire chiedere alla sarta un ritocco per innovare un capo presente nell’armadio. Per gli abiti da sposa, si sceglie il nuovo, ma pensando a un modello che possa essere utilizzato anche in altre circostanze. È quanto registra la filiera del Wedding di Confartigianato Fvg in piena Primavera 2022, abitualmente la stagione che dà l’avvio alle cerimonie religiose – tra battesimi, prime comunioni, cresime e matrimoni – e a quelle civili, con i matrimoni in municipio e gli eventi da sera e da giorno. Una filiera, quella del ... Leggi su udine20 (Di giovedì 19 maggio 2022) Segnali dici sono, anche se «ci vorrà tempo prima di tornare ai numeri del 2019». Inoltre, laè caratterizzata da alcune novità: «Si fa più attenzione al prezzo e, per glida cerimonia, c’è una certaalla rimessa a modello», vale a dire chiedere alla sarta un ritocco per innovare un capo presente nell’armadio. Per glida sposa, si sceglie il nuovo, ma pensando a un modello che possa essere utilizzato anche in altre circostanze. È quanto registra la filiera deldi Confartigianato Fvg in piena Primavera 2022, abitualmente la stagione che dà l’avvio alle cerimonie religiose – tra battesimi, prime comunioni, cresime e matrimoni – e a quelle civili, con i matrimoni in municipio e gli eventi da sera e da giorno. Una filiera, quella del ...

