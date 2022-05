Wanda Nara? Sopra così, ma sotto... Trasparenze killer, alza la gamba: terremoto erotico | Guarda (Di giovedì 19 maggio 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia più gettonata dal gossip sportivo torna a far parlare di sé. In particolare riguardo alla showgirl argentina, moglie dell'ex capitano dell'Inter ora in forza al Psg. La conduttrice del programma Mañanísima, infatti, ha assicurato che Nora Colosimo, la mamma di Wanda Nara, si potrebbe stabilire in Europa per accompagnare le figlie e prendersi cura dei relativi nipoti. Come riportato da Revista Caras, il tutto però sarà fatto in cambio di una grossa somma di denaro. La grande cifra che guadagnerà la mamma di Wanda - "Zaira — ha confermato la conduttrice di Mañanísima — ha già programmato un viaggio in Europa a luglio con i figli e senza il marito. Lascia i ragazzi alle cure di Nora e andrà con Wanda a Ibiza”. Per poi aggiungere: “Nora ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022)e Mauro Icardi. La coppia più gettonata dal gossip sportivo torna a far parlare di sé. In particolare riguardo alla showgirl argentina, moglie dell'ex capitano dell'Inter ora in forza al Psg. La conduttrice del programma Mañanísima, infatti, ha assicurato che Nora Colosimo, la mamma di, si potrebbe stabilire in Europa per accompagnare le figlie e prendersi cura dei relativi nipoti. Come riportato da Revista Caras, il tutto però sarà fatto in cambio di una grossa somma di denaro. La grande cifra che guadagnerà la mamma di- "Zaira — ha confermato la conduttrice di Mañanísima — ha già programmato un viaggio in Europa a luglio con i figli e senza il marito. Lascia i ragazzi alle cure di Nora e andrà cona Ibiza”. Per poi aggiungere: “Nora ...

Advertising

infoitcultura : Wanda Nara si lascia coccolare, il top non le contiene: fuoriesce tutto - infoitcultura : Wanda Nara allarga le gambe: il vestito si squarcia proprio lì | Si vede tutto - tourDfranz : @contefiele @gippu1 Ora aspettiamo che Wanda Nara sponsorizzi l’Atletico al Wanda Metropolitano - bacch_f : @eterocromia_ Segui il profilo di Wanda Nara …???????? - ContropiedeA : La Revista Caras riporta che la nonna percepirà 2.500 dolari per ogni mese in cui si prenderà cura di loro -