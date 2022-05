Walter Nudo, perché ha detto addio alla Tv? (Di giovedì 19 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Walter Nudo per molto tempo è stato un attore e personaggio tv molto seguito ed amato. Ma da diversi anni è ai margini dei riflettori. Ecco perché ha preso questa scelta del tutto convinta e personale. È stato per tanti anni uno dei volti più amati del piccolo schermo. L’attore e modello è riuscito a Leggi su youmovies (Di giovedì 19 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.per molto tempo è stato un attore e personaggio tv molto seguito ed amato. Ma da diversi anni è ai margini dei riflettori. Eccoha preso questa scelta del tutto convinta e personale. È stato per tanti anni uno dei volti più amati del piccolo schermo. L’attore e modello è riuscito a

nicolasavoia : Ma ad una certa Walter Nudo parlava in maniera incomprensibile.. per questo lo volevano cacciare via ?????? #ascoltitv #isola @AleStonata - AndreD81 : @confundustria Beh ricordiamo Lele Mora e l'Isola dei Famosi di Walter Nudo... -