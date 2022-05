Vulvodinia, endometriosi e dolore genito – pelvico: a Roma e Monza nuovi centri di cura (Di giovedì 19 maggio 2022) Ne soffre circa il 60% delle donne, giovani e meno giovani, in età fertile e in menopausa. Ma solo adesso si comincia a parlarne senza tabù, in modo chiaro e deciso ad affrontarlo e risolverlo. Vulvodinia, endometriosi e diverse patologie a oggi considerate ancora “invisibili” stanno finalmente diventando una condizione non pi da nascondere e di cui vergognarsi, ma il simbolo di un diritto alla salute e al benessere delle donne. E soprattutto stanno aprendo nuovi centri di prevenzione e cura a cui rivolgersi senza timore e in cui trovare terapie risolutive che migliorano la qualità della vita. Leggi anche › Vulvodinia riconosciuta dal SSN: Giorgia Soleri e Damiano alla Camera per la proposta di Legge ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Ne soffre circa il 60% delle donne, giovani e meno giovani, in età fertile e in menopausa. Ma solo adesso si comincia a parlarne senza tabù, in modo chiaro e deciso ad affrontarlo e risolverlo.e diverse patologie a oggi considerate ancora “invisibili” stanno finalmente diventando una condizione non pi da nascondere e di cui vergognarsi, ma il simbolo di un diritto alla salute e al benessere delle donne. E soprattutto stanno aprendodi prevenzione ea cui rivolgersi senza timore e in cui trovare terapie risolutive che migliorano la qualità della vita. Leggi anche ›riconosciuta dal SSN: Giorgia Soleri e Damiano alla Camera per la proposta di Legge ...

