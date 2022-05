Vlahovic: «La Juventus vince da sempre e lo farà per sempre» (Di giovedì 19 maggio 2022) Vlahovic: «La Juventus è destinata a vincere per sempre». Le parole dell’attaccante serbo al Salone del Libro (inviato al Salone del Libro di Torino) – Dusan Vlahovic al Salone del Libro di Torino, in occasione della presentazione del nuovo lavoro di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: “Vlahovic Non finisce qui. Così nasce un fenomeno” BASKET – «Ringrazio tutti voi che siete qui oggi. Penso che in Serbia da quando siamo piccoli ci mettono sempre la palla in mano. Da quando ero piccolo avevo una voglia di essere sempre in movimento, ho cominciato prima col basket che era la mia prima passione, anche perché nella mia scuola elementare c’era una scuola di basket. Ho fatto due-tre anni di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022): «Laè destinata are per». Le parole dell’attaccante serbo al Salone del Libro (inviato al Salone del Libro di Torino) – Dusanal Salone del Libro di Torino, in occasione della presentazione del nuovo lavoro di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: “Non finisce qui. Così nasce un fenomeno” BASKET – «Ringrazio tutti voi che siete qui oggi. Penso che in Serbia da quando siamo piccoli ci mettonola palla in mano. Da quando ero piccolo avevo una voglia di esserein movimento, ho cominciato prima col basket che era la mia prima passione, anche perché nella mia scuola elementare c’era una scuola di basket. Ho fatto due-tre anni di ...

