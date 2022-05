VIDEO | Il Napoli trema: “La JUVE vuole KOULIBALY!” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly non è ancora certo: il Napoli riuscirà a trattenerlo anche in estate? Il difensore senegalese è in azzurro da 8 stagioni e ha il contratto in scadenza nel 2023. Raffaele Auriemma, durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete” su Radio Marte, ha svelato una clamorosa notizia di calciomercato. Il giornalista napoletano, ha svelato che la JUVEntus è piombata su Kalidou Koulibaly dopo l’addio di Giorgio Chiellini. “Ve la dico così come è iniziata a girare nelle sale del calciomercato: perso Giorgio Chiellini, la JUVEntus è piombata su Kalidou KOULIBALY!”. Negli ultimi giorni è stato messo in dubbio il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli, visto anche il forte interesse del Barcellona che sta cercando un nuovo difensore centrale. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly non è ancora certo: ilriuscirà a trattenerlo anche in estate? Il difensore senegalese è in azzurro da 8 stagioni e ha il contratto in scadenza nel 2023. Raffaele Auriemma, durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete” su Radio Marte, ha svelato una clamorosa notizia di calciomercato. Il giornalista napoletano, ha svelato che lantus è piombata su Kalidou Koulibaly dopo l’addio di Giorgio Chiellini. “Ve la dico così come è iniziata a girare nelle sale del calciomercato: perso Giorgio Chiellini, lantus è piombata su Kalidou”. Negli ultimi giorni è stato messo in dubbio il futuro di Kalidou Koulibaly al, visto anche il forte interesse del Barcellona che sta cercando un nuovo difensore centrale. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL ...

