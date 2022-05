Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 18:15 (Di giovedì 19 maggio 2022) Viabilità DEL 19 MAGGIO 2022 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE-Roma PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma; E RESTANO FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME NEI PRESSI DEL KM 68+000 PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASSIA BIS FINO ALLA PRENESTINA; INCOLONNAMENTI ANCHE IN ESTERNA, DALLA Roma-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO LA TANGENZIALE EST, IN USCITA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)DEL 19 MAGGIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZE-PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE; E RESTANO FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME NEI PRESSI DEL KM 68+000 PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASSIA BIS FINO ALLA PRENESTINA; INCOLONNAMENTI ANCHE IN ESTERNA, DALLA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO LA TANGENZIALE EST, IN USCITA ...

