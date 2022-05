Via libera del Senato americano al fondo di aiuti all’Ucraina da 40 miliardi (di cui metà di spese militari) (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo quello della Camera arrivato una settimana fa, ecco oggi il via libera anche del Senato americano al pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari da destinare all’Ucraina, metà dei quali serviranno per coprire spese militari. L’aula ha espresso parere favorevole con una maggioranza di 86 contro 11, i repubblicani Blackburn, Boozman, Braun, Crapo, Hagerty, Hawley, Lee, Lummis, Marshall, Tuberville e Paul. Quest’ultimo, il giorno dopo il voto alla Camera, aveva criticato aspramente la misura: “Non possiamo salvare l’Ucraina affossando l’economia statunitense”. Paul aveva anche chiesto di inserire una clausola nel disegno di legge che obbligasse l’amministrazione di Washington a creare l’ufficio di un ispettore generale speciale per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo quello della Camera arrivato una settimana fa, ecco oggi il viaanche delal pacchetto dida 40di dollari da destinaredei quali serviranno per coprire. L’aula ha espresso parere favorevole con una maggioranza di 86 contro 11, i repubblicani Blackburn, Boozman, Braun, Crapo, Hagerty, Hawley, Lee, Lummis, Marshall, Tuberville e Paul. Quest’ultimo, il giorno dopo il voto alla Camera, aveva criticato aspramente la misura: “Non possiamo salvare l’Ucraina affossando l’economia statunitense”. Paul aveva anche chiesto di inserire una clausola nel disegno di legge che obbligasse l’amministrazione di Washington a creare l’ufficio di un ispettore generale speciale per ...

