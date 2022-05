Via le mascherine in classe, è pressing anche per lo stop durante gli esami di Stato. Nuovo decreto all’orizzonte? (Di giovedì 19 maggio 2022) Abolire le mascherine in classe per le ultime settimane di lezioni e per gli esami di Stato. E' il pressing che è partito da qualche giorno e che proviene dalle stesse fila del Governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Abolire leinper le ultime settimane di lezioni e per glidi. E' ilche è partito da qualche giorno e che proviene dalle stesse fila del Governo. L'articolo .

