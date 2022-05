Verona, Simeone: «Giocare la Champions è bellissimo, ma qui sto bene» (Di giovedì 19 maggio 2022) L’attaccante del Verona Simeone ha parlato della sua stagione all’Hellas e del suo futuro Giovanni Simeone, attaccante del Verona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua stagione all’Hellas e delle voci sul suo futuro. STAGIONE PROLIFICA – «Se me l’aspettavo? Forse non con questi numeri, ma sapevo che sarebbe andata bene perché ho creduto molto nel lavoro che ho fatto. Sto andando bene e posso crescere ancora». NESSUN RIGORE – «Quando arrivo in una squadra c’è sempre lo specialista. Mi dico sempre, nella prossima li tiro io. Stavolta ci siamo detti con Toni (Barak, ndr) che dopo i 40 punti tiravo io. Così è stato ma abbiamo avuto un solo rigore». TRE MOTIVI STAGIONE DA RECORD – «Direi questi: il fatto che ho trovato un mio equilibrio. Poi il gruppo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) L’attaccante delha parlato della sua stagione all’Hellas e del suo futuro Giovanni, attaccante del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua stagione all’Hellas e delle voci sul suo futuro. STAGIONE PROLIFICA – «Se me l’aspettavo? Forse non con questi numeri, ma sapevo che sarebbe andataperché ho creduto molto nel lavoro che ho fatto. Sto andandoe posso crescere ancora». NESSUN RIGORE – «Quando arrivo in una squadra c’è sempre lo specialista. Mi dico sempre, nella prossima li tiro io. Stavolta ci siamo detti con Toni (Barak, ndr) che dopo i 40 punti tiravo io. Così è stato ma abbiamo avuto un solo rigore». TRE MOTIVI STAGIONE DA RECORD – «Direi questi: il fatto che ho trovato un mio equilibrio. Poi il gruppo ...

