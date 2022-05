Vaticano | Becciu | “Umiliato da domande pm | ha leso mia dignità e onestà”

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Il cardinale Angelo, nel quarto interrogatorio davanti al Tribunaleper lo scandalo finanziario legato alla compravendita dell’immobile londinese ha detto di essersi sentito“in certi tratti dell’interrogatorio” del Promotore di giustizia. In particolare,ha osservato in una dichiarazione spontanea: “Mi duole dirlo ma sono state avanzate, da parte dell’Ufficio del promotore, che hannola miasacerdotale e la miapersonale. Sono stato platealmente apostrofato di fare finta di non intendere o non ricordare, si è addirittura dubitato sulla mia rettitudine nel gestire offerte ricevute dai fedeli, si è cercato di carpire la mia buona fede presentando documenti non firmati o di ...

Ancora molti "non ricordo", "non so", o "non sapevo", nel quarto e ultimo interrogatorio del cardinale Angelonel processo insulla compravendita - truffa di un palazzo a Sloane avenue, al centro di Londra, decisa all'epoca in cui egli era Sostituto agli affari generali della Segreteria di ...'Il Cardinale Giovanni Angeloha chiarito ampiamente, già dalle scorse udienze, le uniche contestazioni formulate dall'...del cardinale al termine dell'udienza del processo in corso inLo ha detto il cardinale Angelo Becciu in una dichiarazione resa oggi in Aula per il processo in corso in Vaticano per la compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra, Mi duole dirlo, ma sono ...Città del Vaticano – Chi lo avrebbe mai detto che la vicenda giudiziaria sempre più ingarbugliata e surreale dell'acquisto del famoso palazzo di Londra avrebbe portato ...