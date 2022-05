(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Dall’inviata Silvia Mancinelli – ‘Finalmente’. E’ questa la parola chiave del tour più atteso, quello di. Il rock puro, l’adrenalina che corre dalle montagne dial mare di Napoli e Messina e che da domani sarà la colonna sonora di una stagione di concerti che riprendela lunghissima parentesi del Covid. Undici date, tutte sold out per un totale di oltre 660.000 biglietti che i più conservano da tre anni, da quando laha spento la musica. Qui a, domani, la ripartenza. Nella suggestiva cornice delle montagne che circondano la nuova Trentino Music Arena, quella che durante l’emergenza sanitaria è stata un centro vaccinale, è tutto pronto per la notte di ‘festa’ a oltranza cheha preparato per accogliere la ‘combriccola’ arrivata ...

Advertising

lifestyleblogit : Vasco Rossi, a Trento la carica dei 120.000 per il ritorno del rocker dopo la pandemia - - dpcpat1 : RT @ProvinciaTrento: ?? #vascolive: dodicimila fan di @vascorossi nella Music Arena: “Appuntamento irrinunciabile”. Cori, canzoni e selfie:… - maurizi47842333 : RT @giorgiobigi1: Vasco Rossi - Liberi Liberi - zazoomblog : Ultime Notizie – Vasco Rossi a Trento la carica dei 120.000 per il ritorno del rocker dopo la pandemia - #Ultime… - ProvinciaTrento : ?? #vascolive: dodicimila fan di @vascorossi nella Music Arena: “Appuntamento irrinunciabile”. Cori, canzoni e selfi… -

Un filone che porta dritto alle atmosfere rock de 'I Diapason' , tribute band del mitico(ore 21). Il 5 giugno si comincia di buon mattino con il '25° Mercatino del riuso e del riciclo' (...I brani dei finalisti sono attualmente al vaglio del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia del Festival, che in questa XXXIII edizione è composto da:, Roberto Vecchioni , La ...Jannik Sinner verdient jetzt rund 20 Millionen Euro an Sponsorgeldern im Jahr. Vor fünf Jahren wollte er 50.000 Euro vom Land. Die zuständigen Ämter sagten aber Nein. "L'angelo che si strappò le ali” ...TRENTO. L’annuncio dello sciopero dei treni indetto per domani, 20 maggio, ha messo in agitazione molti fan di Vasco Rossi che avevano scelto, per assistere al concerto, di raggiungere Trento su rotai ...