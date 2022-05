Vangelis morto a 79 anni | nel 1982 vinse l’Oscar per la colonna sonora del film Momenti di gloria

(Di giovedì 19 maggio 2022) Èa 79, nome d’arte di Evangelos Odysseas Papathanassiou, compositore greco vincitore del premio Oscar nelper ladeldi’ di Hugh Hudson. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis lo ha fatto sapere su Twitter, scrivendo che “Papathanassiou non è più tra noi”, mentre i media locali hanno riferito che l’artista èin un ospedale francese ieri. È celebre soprattutto per alcune sue colonne sonore come quelle deidi, Blade Runner, Missing – Scomparso. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

