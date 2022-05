Vaiolo delle scimmie, registrato in Italia il primo caso: isolato allo Spallanzani (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la peste suina, i casi di epatite, i serpenti negli spogliatoi della scuola, le tartarughe azzannatrici, ecco un’altra notizia. L’assessore Alessio D’Amato, meno di un’ora fa, ha dichiarato: “Ho comunicato al Ministro Speranza l’isolamento avvenuto all’Istituto Lazzaro Spallanzani del primo caso a livello nazionale del cosiddetto “monkey pox”, “Vaiolo delle scimmie“. Il primo caso di “Vaiolo delle scimmie” in Italia Si tratta di un ragazzo appena rientrato dalle isole Canarie. L’istituto nazionale per le Malattie infettive capitolino ha spiegato che il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso dell’Umberto I e successivamente è stato isolato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la peste suina, i casi di epatite, i serpenti negli spogliatoi della scuola, le tartarughe azzannatrici, ecco un’altra notizia. L’assessore Alessio D’Amato, meno di un’ora fa, ha dichiarato: “Ho comunicato al Ministro Speranza l’isolamento avvenuto all’Istituto Lazzarodela livello nazionale del cosiddetto “monkey pox”, ““. Ildi “” inSi tratta di un ragazzo appena rientrato dalle isole Canarie. L’istituto nazionale per le Malattie infettive capitolino ha spiegato che il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso dell’Umberto I e successivamente è stato...

