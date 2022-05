Vaiolo delle scimmie, primo caso rilevato in Italia. Giovane rientrato dalle Canarie ricoverato allo Spallanzani (Di giovedì 19 maggio 2022) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - fanpage : Cresce l'allerta vaiolo delle scimmie in Europa Dopo le segnalazioni in Gran Bretagna, sono stati segnalati decine… - Dear_Inanna_Z : RT @MenteBionda: Vaiolo delle scimmie emergenza inaspettata? Lo sapevate che esiste già un vaccino approvato...nel 2019? Indovinate chi c'è… - gabbores : RT @FQLive: #Ultimora Primo caso di vaiolo delle scimmie in un paziente italiano tornato da Canarie #19maggio - Marilenapas : RT @fanpage: Cresce l'allerta vaiolo delle scimmie in Europa Dopo le segnalazioni in Gran Bretagna, sono stati segnalati decine di casi sos… -