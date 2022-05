Vaiolo delle scimmie | primo caso in Italia | una ventina di sospetti in Ue

Advertising

E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Altri due pazienti sospetti sono in fase di accertamento. Non c'è al momento una situazione di allerta in relazione ai casi segnalati di vaiolo delle scimmie, in caso di sintomi restare a riposo.