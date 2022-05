Vaiolo delle scimmie, primo caso in Italia: è un ragazzo rientrato dalle Canarie. Altri 2 contagi sospetti allo Spallanzani (Di giovedì 19 maggio 2022) È stato identificato all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma «il primo caso Italiano di Vaiolo delle scimmie. Si tratta di un giovane adulto di ritorno da un soggiorno alle isole... Leggi su ilmattino (Di giovedì 19 maggio 2022) È stato identificato all'Istituto Lazzarodi Roma «ilno di. Si tratta di un giovane adulto di ritorno da un soggiorno alle isole...

Advertising

rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta d… - fanpage : Cresce l'allerta vaiolo delle scimmie in Europa Dopo le segnalazioni in Gran Bretagna, sono stati segnalati decine… - Sonluka12 : @ProfMBassetti Spiace Bassetti, il vaiolo delle scimmie è noto da decenni e provoca qualche focolaio ogni anno, sop… - Sigfrido007 : RT @MariaDellaMoni6: Chissà come mai Gates nel 2021 avvertiva di una possibile epidemia di vaiolo delle scimmie.... -