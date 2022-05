Vaiolo delle scimmie Italia, Sileri: “Niente allarmismi, istituzioni attente” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sul Vaiolo delle scimmie “le istituzioni sono attente, ma non c’è allarmismo. I casi di persone contagiate, in totale nel mondo, sono al momento una ventina, la differenza rispetto a precedenti focolai è che molti di questi casi non hanno un legame epidemiologico con le zone dell’Africa in cui il Vaiolo delle scimmie è endemico”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “Il consiglio, nel caso in cui si avvertano dei sintomi, in particolare la comparsa di vescicole tondeggianti, è quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sul“lesono, ma non c’è allarmismo. I casi di persone contagiate, in totale nel mondo, sono al momento una ventina, la differenza rispetto a precedenti focolai è che molti di questi casi non hanno un legame epidemiologico con le zone dell’Africa in cui ilè endemico”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. “Il consiglio, nel caso in cui si avvertano dei sintomi, in particolare la comparsa di vescicole tondeggianti, è quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - Agenzia_Ansa : E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta d… - fanpage : Cresce l'allerta vaiolo delle scimmie in Europa Dopo le segnalazioni in Gran Bretagna, sono stati segnalati decine… - virgivirgivivi : RT @Maedhros67: Mettiamo subito in chiaro che del vaiolo delle scimmie (e del suo pre-approvato 'vaccino') non ci frega un beneamato cazzo. - PhryneFisher4 : RT @Winston13920: @venetolink @a_meluzzi Sfogo da radiazioni causate dal grafene iniettato….però lo chiamano vaiolo delle scimmie https://t… -