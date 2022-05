Vaiolo delle scimmie: isolato allo Spallanzani il primo caso in Italia (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ho comunicato al ministro della Salute Roberto Speranza l’isolamento avvenuto all’Inmi Spallanzani del primo caso a livello nazionale del cosiddetto monkey pox, “Vaiolo delle scimmie”. isolato già in precedenza in UK, Spagna e Portogallo. Finora i casi isolati in Europa sono stati una ventina. La situazione e’ costantemente monitorata”. Così su Facebook l’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato. Lo Spallanzani spiega che il “quadro clinico è risultato caratteristico e il monkeypox virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee”. La persona, prosegue l’ospedale, “e’ attualmente ricoverata in isolamento in discrete condizioni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ho comunicato al ministro della Salute Roberto Speranza l’isolamento avvenuto all’Inmidela livello nazionale del cosiddetto monkey pox, “”.già in precedenza in UK, Spagna e Portog. Finora i casi isolati in Europa sono stati una ventina. La situazione e’ costantemente monitorata”. Così su Facebook l’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato. Lospiega che il “quadro clinico è risultato caratteristico e il monkeypox virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campionilesioni cutanee”. La persona, prosegue l’ospedale, “e’ attualmente ricoverata in isolamento in discrete condizioni ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - News24_it : Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia - Cronaca - Agenzia ANSA - AngryMercurio : @rrache_ Beh quello per il vaiolo umano darebbe una sorta di protezione anche per il vaiolo delle scimmie però, ess… -