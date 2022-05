Vaiolo delle scimmie, in Gran Bretagna offerto vaccino ai contatti ad alto rischio (Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre è stato segnalato il primo caso di Vaiolo delle scimmie dall’Oms arriva la notizia che le autorità sanitarie britanniche (dove sono saliti a nove i casi segnalati) hanno istituito un team di gestione per coordinare l’ampio tracciamento dei contatti e la vaccinazione viene offerta ai contatti ad alto rischio. Il tracciamento dei contatti è attualmente in corso nelle strutture sanitarie e nella comunità per coloro che hanno avuto contatti con i casi confermati. I contatti vengono valutati in base al loro livello di esposizione e seguiti tramite sorveglianza attiva o passiva per 21 giorni dalla data dell’ultima esposizione a un caso. Nessuna fonte di infezione è stata ancora confermata in Gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre è stato segnalato il primo caso didall’Oms arriva la notizia che le autorità sanitarie britanniche (dove sono saliti a nove i casi segnalati) hanno istituito un team di gestione per coordinare l’ampio tracciamento deie la vaccinazione viene offerta aiad. Il tracciamento deiè attualmente in corso nelle strutture sanitarie e nella comunità per coloro che hanno avutocon i casi confermati. Ivengono valutati in base al loro livello di esposizione e seguiti tramite sorveglianza attiva o passiva per 21 giorni dalla data dell’ultima esposizione a un caso. Nessuna fonte di infezione è stata ancora confermata in...

