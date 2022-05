Vaiolo delle scimmie, identificato il primo caso in Italia. L’Oms avverte: «Quadro in rapida evoluzione» (Di giovedì 19 maggio 2022) È stato identificato il primo caso Italiano di Vaiolo delle scimmie. Lo rende noto lo Spallanzani di Roma: il paziente è un giovane che, rientrato da un soggiorno alle Isole Canarie, si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I. Il Quadro clinico «è risultato caratteristico e il virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e di sequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee. La persona è ricoverata in isolamento in discrete condizioni generali. Sono in corso indagini epidemiologiche e il tracciamento dei contatti». Lo Spallanzani, che sta procedendo con accertamenti anche su altri due casi sospetti, ha sottolineato che «al momento i tre casi osservati e gli altri casi ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) È statoilno di. Lo rende noto lo Spallanzani di Roma: il paziente è un giovane che, rientrato da un soggiorno alle Isole Canarie, si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I. Ilclinico «è risultato caratteristico e il virus è statomentecon tecniche molecolari e di sequenziamento genico dai campionilesioni cutanee. La persona è ricoverata in isolamento in discrete condizioni generali. Sono in corso indagini epidemiologiche e il tracciamento dei contatti». Lo Spallanzani, che sta procedendo con accertamenti anche su altri due casi sospetti, ha sottolineato che «al momento i tre casi osservati e gli altri casi ...

