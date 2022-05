Vaiolo delle scimmie, identificato allo Spallanzani il primo caso in Italia. Si tratta di un uomo rientrato da un soggiorno alle Canarie (Di giovedì 19 maggio 2022) È stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di Vaiolo delle scimmie. Si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I. Lo Spallanzani spiega che il “quadro clinico è risultato caratteristico e il monkeypox virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee”. Vaiolo delle scimmie, primo caso a Roma. Si tratta di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 maggio 2022) È statoall’ospedaledi Roma ilindi. Sidi undopo unIsoleche si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I. Lospiega che il “quadro clinico è risultato caratteristico e il monkeypox virus è stato rapidamentecon tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campionilesioni cutanee”.a Roma. Sidi un ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Giadahsospesap1 : RT @rtl1025: ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tratta di un… - PunisherQ68 : RT @trincherov: @liliaragnar Questo sarebbe il vaiolo delle scimmie..... Ma solo x gli ignoranti -