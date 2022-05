Vaiolo delle scimmie, dal vaccino al contagio fino ai sintomi: ecco cosa sappiamo (Di giovedì 19 maggio 2022) Arrivano tutte le precauzioni da adottare per evitare la trasmissione del Vaiolo tra le scimmie. Il rischio è che il contagio possa avvenire tra uomini che fanno sesso con altri uomini, 'o che hanno ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) Arrivano tutte le precauzioni da adottare per evitare la trasmissione deltra le. Il rischio è che ilpossa avvenire tra uomini che fanno sesso con altri uomini, 'o che hanno ...

rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - fanpage : Cresce l'allerta vaiolo delle scimmie in Europa Dopo le segnalazioni in Gran Bretagna, sono stati segnalati decine…